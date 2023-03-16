Конструктива со стороны РФ нет: Галущенко о переговорах по “нейтральности” ЗАЭС

Март, 16 в 18:07

Переговоры по оккупированной РФ Запорожской АЭС продолжаются, однако со стороны россиян пока нет конструктива в переговорах. Позиция Украины — неизменна.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Он отметил, что украинская сторона уже давно говорит с МАГАТЭ, и с Рафаэлем Гросси об определенных параметрах соглашения о нейтральности на ЗАЭС, или нейтральную зону на станции и вокруг.

Сейчас смотрят

– Позиция Украины не меняется — полная демилитаризация станции, выход всех военных формирований РФ, как бы они не назывались, вывод тяжелой военной техники, выезд специалистов Росатома со станции. И возможность нашему персоналу спокойно оперировать станцией и нести ответственность за ядерную и радиационную безопасность, – сказал Галущенко.

По словам министра, гендиректор МАГАТЭ Гросси действительно пытается провести переговоры с россиянами и дожать их к каким-то реальным шагам.

– Мы ему очень благодарны за это, мы это всячески поддерживаем, но переговоры пока продолжаются, и сказать, что есть результат, к сожалению, мы еще не можем, – отметил министр.

Напомним, ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что для безопасной работы временно захваченной россиянами Запорожской АЭС есть жизнеспособное решение, которое требует международной поддержки.