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Факти / Україна

Конструктиву з боку РФ немає: Галущенко про переговори щодо “нейтральності” ЗАЕС

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
ЗАЕС під окупацією росії
Фото: Getty Images

Переговори щодо окупованої РФ Запорізької АЕС тривають, проте з боку росіян поки немає конструктиву у перемовинах. Позиція України – незмінна. 

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Він зазначив що українська сторона вже давно говорить з МАГАТЕ, і з Рафаелем Гроссі про певні параметри угоди про нейтральність на ЗАЕС, або нейтральну зону на станції та навколо. 

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– Позиція України не змінюється – повна демілітаризація станції, вихід усіх військових формувань РФ, хоч як би вони не називалися, виведення тяжкої військової техніки, виїзд фахівців Росатома зі станції.

І можливість нашому персоналу спокійно оперувати станцією і нести відповідальність за ядерну та радіаційну безпеку, – сказав Галущенко.

За словами міністра, гендиректор МАГАТЕ Гроссі справді намагається провести перемовини з росіянами і дотиснути їх до якихось реальних кроків.

– Ми йому дуже вдячні за це, ми це всіляко підтримуємо, але переговори поки що тривають, і сказати, що є результат, на жаль, ми наразі не можемо, – зауважив міністр.

Нагадаємо, раніше генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив, що для безпечної роботи тимчасово захопленої росіянами Запорізької АЕС є життєздатне рішення, яке потребує міжнародної підтримки.

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