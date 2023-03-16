Куда РФ направит свои ракеты весной: прогноз Воздушных сил ВСУ

Март, 16 в 10:32

За зиму РФ не удалось уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины, в дальнейшем цели врага для нанесения новых ракетных ударов вряд ли изменятся, хотя в приоритете могут быть правительственные здания и оборонительные объекты, считает спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

— Также транспортная инфраструктура, гидротехнические сооружения, очистные сооружения. Все, что может принести горе людям и экологическую катастрофу. Ну и, как видим по последствиям 9 марта, враг не оставляет попыток атаковать наш энергетический сектор, — заявил он в интервью 24 каналу.

То есть, по его словам, от врага можно ожидать чего угодно.

— Правительственные здания — это не только столица, ведь мы помним о Харьковской и Николаевской ОГА…Надо просто быть готовым и уничтожать все, что летит на нас. А людям придерживаться рекомендаций по безопасности, — добавил Игнат.

Во время массированной атаки 9 марта Россия пыталась проверить, получила ли Украина ЗРК Patriot.

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Тогда враг выпустил 81 ракету разного базирования, из них шесть — Кинжалы, а также восемь ударных беспилотников Shahed-136/131.