Куди РФ спрямує свої ракети навесні: прогноз Повітряних сил ЗСУ

Березень, 16 в 10:32

За зиму РФ не вдалося знищити енергетичну інфраструктуру України, надалі цілі ворога для завдання нових ракетних ударів навряд чи зміняться, хоча в пріоритеті можуть бути урядові будівлі та оборонні об’єкти, вважає речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

– Також транспортна інфраструктура, гідротехнічні споруди, очисні споруди. Все, що може принести горе людям й екологічну катастрофу. Ну і, як бачимо по наслідках 9 березня, ворог не полишає спроб атакувати наш енергетичний сектор, – заявив він в інтерв’ю 24 каналу.

Тобто, за його словами, від ворога можна очікувати будь-чого.

– Урядові будівлі – це не лише столиця, адже ми пам’ятаємо про Харківську та Миколаївську ОДА…Треба просто бути готовим і нищити все, що летить на нас. А людям дотримуватись рекомендацій з безпеки, – додав Ігнат.

Під час масованої атаки 9 березня Росія намагалася перевірити, чи Україна вже отримала ЗРК Patriot.

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Тоді ворог випустив 81 ракету різного базування, з них шість – Кинджали, а також вісім ударних безпілотників Shahed-136/131.