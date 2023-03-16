Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Минкульт проведет инвентаризацию ценностей в Киево-Печерской лавре

Оксана Михайлова, Журналистка Факты ICTV, ведущая рубрики «Обзор соцсетей» и корреспондентка сайта Илья Нежигай, редактор ленты
лавра Київ
Фото: Unsplash

Министерство культуры и информационной политики сформировало комиссию, которая проверит наличие, условия хранения и состояние культурных ценностей, которые в свое время были переданы Свято-Успенской Киево-Печерской лавре (мужском монастыре) Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Для работы комиссии министерство издало приказ, который есть в распоряжении Фактов ICTV.

По предварительным данным, речь идет о 829 культурных ценностях, которые Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник передал Лавре в безвозмездное пользование вместе со зданиями и сооружениями. По состоянию на 2018 год ценности находились в 15 объектах.

Сейчас смотрят

Комиссия будет работать и должна осуществить проверку до 15 мая.

Напомним, Национальный заповедник Киево-Печерская Лавра разорвал действие аренды для УПЦ МП в мужском монастыре Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры. Договор не будут продлевать из-за нарушения арендных условий.

На это решение отреагировал митрополит УПЦ МП Павел (настоящее имя — Петр Лебедь). Вместе с монахами он заявил, что священнослужители УПЦ МП не планируют покидать территорию Киево-Печерской лавры.

Читайте
Выедут ли монахи УПЦ МП из Киево-Печерской лавры до 29 марта — эксперт дала объяснение

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка