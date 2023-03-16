Март, 16 в 17:37

Министерство культуры и информационной политики сформировало комиссию, которая проверит наличие, условия хранения и состояние культурных ценностей, которые в свое время были переданы Свято-Успенской Киево-Печерской лавре (мужском монастыре) Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Для работы комиссии министерство издало приказ, который есть в распоряжении Фактов ICTV.

По предварительным данным, речь идет о 829 культурных ценностях, которые Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник передал Лавре в безвозмездное пользование вместе со зданиями и сооружениями. По состоянию на 2018 год ценности находились в 15 объектах.

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Комиссия будет работать и должна осуществить проверку до 15 мая.

Напомним, Национальный заповедник Киево-Печерская Лавра разорвал действие аренды для УПЦ МП в мужском монастыре Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры. Договор не будут продлевать из-за нарушения арендных условий.

На это решение отреагировал митрополит УПЦ МП Павел (настоящее имя — Петр Лебедь). Вместе с монахами он заявил, что священнослужители УПЦ МП не планируют покидать территорию Киево-Печерской лавры.