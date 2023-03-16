Березень, 16 в 17:37

Міністерство культури та інформаційної політики сформувало комісію, яка перевірить наявність, умови зберігання та стан культурних цінностей, які свого часу були передані Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі (чоловічому монастирю) Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП).

Для роботи комісії міністерство видало наказ, який є у розпорядженні Фактів ICTV.

За попередніми даними, йдеться про 829 культурних цінностей, які Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник передав Лаврі в безоплатне користування разом із будівлями та спорудами. Станом на 2018 рік цінності перебували в 15 об’єктах.

Зараз дивляться

Мінкульт проведе інвентаризацію цінностей у Києво-Печерській лаврі / 2 фотографии

Комісія працюватиме і має здійснити перевірку до 15 травня.

Нагадаємо, Національний заповідник Києво-Печерська лавра розірвав дію оренди для УПЦ МП в чоловічому монастирі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. Договір не продовжуватимуть через порушення орендних умов.

На це рішення відреагував митрополит УПЦ МП Павло (справжнє ім’я – Петро Лебідь). Разом із ченцями він заявив, що священнослужителі УПЦ МП не планують залишати територію Києво-Печерської лаври.