Март, 16 в 23:29

Подводные лодки Kronos производства разработчиков из Украины были бы отличной техникой для разведовательно-диверсионных работ и атак по Черноморскому флоту России.

Об этом на своем Youtube-канале рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

Его попросили рассказать о подводной лодке Kronos, который закупала Саудовская Аравия для охраны морских трубопроводов, и стоит ли использовать так называемый москитный подводный флот для обороны при российском вторжении.

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По словам Жданова, Kronos это электрическая подводная лодка, которая имеет двигатель с мощностью 1,2 кВт.

— Может брать на борт до 11 человек. Экипаж лодки минимальный это три человека. Может работать в беспилотном режиме. Максимальная глубина погружения 250 метров, по поводу скорости точно не скажу, но довольно высокоскоростная и маневренная лодка, — сказал он.

Военный эксперт отметил также то, что субмарины Kronos являются малозаметными не только для радаров, но и для эхолотов и сонаров, поскольку корпус лодки состоит из композита, а не из металла.

При этом подводная лодка имеет способность нести как ракеты, так и торпеды, что делает из нее ударную технику, но также может быть оборудована и разведывательной аппаратурой, чтобы вести разведку, рассказал Жданов.

Он также отметил, что когда экземпляр лодки был представлен на выставке в Дубае, то подводная лодка, разработанная украинской компанией, заинтересовала покупателей из Саудовской Аравии. По словам Жданова, на выставку в Дубае субмарина добралась своим ходом.

— Я бы сейчас вообще снял вопрос подводного или надводного москитного флота. Надо полностью пересматривать концепцию. Эта война вносит кардинальные коррективы в ситуацию. Концепция москитного флота была принята до начала массированного вторжения российских войск в Украину, — добавил он.

Военный эксперт считает, что для принятия новой концепции создания украинского флота надо оценить угрозы перед Украиной в Черноморском бассейне и опираться на курс международной политики Украины в будущем.

При этом Олег Жданов назвал подобные подлодки “шедевром” в плане разведывательно-диверсионной или ударной работы.

Отметим, что подводную лодку разработала компания Highland Systems, состоящая из украинских разработчиков.

Тактико-технические характеристики

Подводная лодка Kronos, согласно информации разработчиков из Highland Systems, имеет следующие характеристики:

скорость под водой — 50 км/ч;

скорость на воде — 80 км/ч;

рабочая глубина — 100 метров;

максимальная критическая глубина — 250 м;

время пребывания лодки под водой: 54 часа в гибридном режиме, 36 часов — от батареи, 18 часов — в режиме генератора;

ширина — 7,4 м;

длина — 9 м;

высота — 2,2 метра.

Еще до полномасштабной войны, в 2021 году, министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что в Украине будет создан “москитный флот”, состоящий из большого количества маленьких, маневренных и быстрых судов.

Напомним, в начале февраля 2023 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил, что Российская Федерация начала использовать морские надводные дроны в Черном море.

Фото: Highland Systems