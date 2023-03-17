Березень, 16 в 23:29

Підводні човни Kronos виробництва розробників з України були б чудовою технікою для розвідувально-диверсійних робіт і атак по Чорноморському флоту Росії.

Про це на своєму Youtube-каналі розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

Його попросили розповісти про підводний човен Kronos, який закуповувала Саудівська Аравія для охорони морських трубопроводів, і чи варто використовувати так званий москітний підводний флот для оборони під час російського вторгнення.

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За словами Жданова, Kronos – це електричний підводний човен, який має двигун із потужністю 1,2 кВт.

– Він може брати на борт до 11 осіб. Екіпаж човна мінімальний, три людини. Може працювати в безпілотному режимі. Максимальна глибина занурення – 250 метрів, щодо швидкості точно не скажу, але досить високошвидкісний і маневрений човен, – сказав він.

Військовий експерт наголосив також на тому, що субмарини Kronos є малопомітними не тільки для радарів, а й для ехолотів і сонарів, оскільки корпус човна складається з композиту, а не з металу.

Водночас підводний човен має здатність нести як ракети, так і торпеди, що робить із нього ударну техніку, та може бути обладнаний і розвідувальною апаратурою, щоб вести розвідку, розповів Жданов.

Він також наголосив на тому, що коли екземпляр човна був представлений на виставці в Дубаї, то підводний човен, розроблений українською компанією, зацікавив покупців із Саудівської Аравії. За словами Жданова, на виставку в Дубаї субмарина дісталася власним ходом.

– Я б зараз узагалі зняв питання підводного чи надводного москітного флоту. Треба повністю переглядати концепцію. Ця війна вносить кардинальні корективи в ситуацію. Концепція москітного флоту була ухвалена до початку масованого вторгнення російських військ в Україну, – додав він.

Військовий експерт вважає, що для ухвалення нової концепції створення українського флоту треба оцінити загрози перед Україною в Чорноморському басейні та спиратися на курс міжнародної політики України в майбутньому.

Водночас Олег Жданов назвав такі підводні човни “шедевром” у плані розвідувально-диверсійної або ударної роботи.

Зазначимо, що підводний човен розробила компанія Highland Systems, яка складається з українських розробників.

Тактико-технічні характеристики

Підводний човен Kronos, згідно з інформацією розробників з Highland Systems, має такі характеристики:

швидкість під водою – 50 км/год;

швидкість на воді – 80 км/год;

робоча глибина – 100 метрів;

максимальна критична глибина – 250 м;

час перебування човна під водою: 54 години у гібридному режимі, 36 годин – від батареї, 18 годин – у режимі генератора;

ширина – 7,4 м;

довжина – 9 м;

висота – 2,2 метра.

Ще до повномасштабної війни, 2021 року, міністр оборони України Андрій Таран заявив, що в Україні буде створено “москітний флот”, який складатиметься з великої кількості маленьких, маневрених і швидких суден.

Нагадаємо, на початку лютого 2023 року головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив, що Російська Федерація почала використовувати морські надводні дрони в Чорному морі.

Фото: Highland Systems