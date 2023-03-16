Март, 16 в 20:43

Конфискованные у российских банков 17 млрд гривен буду направлены на компенсации за разрушенное жилье.

Об этом в эфире национального телемарафона заявила заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам регионального развития и градостроительства, председатель партии Слуга народа, нардеп Елена Шуляк.

Она напомнила, что в конце 2022 года был создан Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ.

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— В него поступило 17 млрд гривен, деньги были арестованы у российских банков — Сбербанка России, у которого была “дочка” на территории Украины. Эти средства будут использованы для того, чтобы согласно принятому законопроекту №7198 предоставлять людям компенсацию за разрушенное и поврежденное жилье, – сказала она.

Глава комитета ВР говорит, что в течение 2023 года могут поступать и другие средства, например, прибыль от НБУ — 35,5 млрд грн можно будет использовать на выплату компенсаций.

Ранее Шуляк сообщала, что на компенсацию за разрушенное или поврежденное жилье украинцами было подано более 335 тыс. заявок, и рассказала, какие чего не смогут люди, которые получают компенсации.

Кроме того, что граждане будут иметь право самостоятельно выбрать город или село для использования жилищного сертификата.