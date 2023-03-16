Березень, 16 в 20:43

Конфісковані в російських банків 17 млрд гривень буду спрямовані на компенсації за зруйноване житло.

Про це в ефірі національного телемарафону заявила заступниця голови комітету Верховної Ради з питань регіонального розвитку та містобудування, голова партії Слуга народу, нардепка Олена Шуляк.

Вона нагадала, що наприкінці 2022 року було створено Фонд ліквідації наслідків збройної агресії РФ.

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– До нього надійшло 17 млрд гривень, гроші були арештовані у російських банків – Сбербанку Росії, який мав “дочку” на території України. Ці кошти будуть використані для того, щоб, згідно з ухваленим законопроєктом №7198, надавати людям компенсацію за зруйноване та пошкоджене житло, – сказала вона.

Очільниця комітету ВР каже, що протягом 2023 року можуть надходити й інші кошти, наприклад, прибуток від НБУ – 35,5 млрд грн можна буде використовувати на виплату компенсацій.

Раніше Шуляк повідомляла, що на компенсацію за зруйноване або пошкоджене житло українцями було подано понад 335 тис. заявок, і розповіла, які чого не зможуть люди, які отримують компенсації.

Крім того, що громадяни матимуть право самостійно обрати місто чи село для використання житлового сертифіката.