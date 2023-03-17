Это важная и ключевая точка для Украины. Данилов об обороне Бахмута

Март, 17 в 13:38

Удержание Бахмута имеет чисто военное значение, сейчас это важная и ключевая точка для Украины.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, во время Ставки президента Владимира Зеленского, во вторник, 14 марта, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командир Сухопутных войск Александр Сырский вместе с другими участниками подтвердили важность обороны.

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– Мы понимаем, что это кого-то раздражает, кто-то считает, что мы должны уступать. Но это наша земля, и мы не имеем права ее не защищать. Если же нашими военными будут приняты те или иные решения, то они будут проговорены на Ставке, тогда будем применять те или иные действия, – сказал Данилов.

Он отметил, что ежедневно ВСУ в Бахмуте уничтожают огромное количество террористов, и город будет оставаться очень важной крепостью для Украины по крайней мере до начала других военных действий.

Ранее мы рассказывали, что пока украинские защитники удерживают Бахмут в Донецкой области, их собратья готовятся к будущему наступлению.

Напомним, с мая 2022 года в боях за Бахмут подразделения российской армии и боевики Вагнера потеряли от 20 до 30 тыс. убитыми и ранеными.