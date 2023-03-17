Це важлива та ключова точка для України. Данілов про оборону Бахмута

Березень, 17 в 13:38

Утримання Бахмуту має суто військове значення, нині це важлива та ключова точка для України.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, під час Ставки президента Володимира Зеленського, у вівторок, 14 березня, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і командир Сухопутних військ Олександр Сирський разом з іншими учасниками підтвердили важливість оборони.

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– Ми розуміємо, що це когось дратує, хтось вважає, що ми маємо поступатися. Але це наша земля, і ми не маємо права її не боронити. Якщо ж нашими військовими будуть ухвалені ті чи інші рішення, то вони будуть проговорені на Ставці, тоді будемо ухвалювати ті чи інші дії, — сказав Данілов.

Він наголосив, що щодня ЗСУ в Бахмуті знищують величезну кількість терористів, і місто залишатиметься дуже важливою фортецею для України принаймні до початку інших військових дій.

Раніше ми розповідали, що поки українські захисники утримують Бахмут на Донеччині, їхні побратими готуються до майбутнього наступу.

Нагадаємо, з травня 2022 року в боях за Бахмут підрозділи російської армії та бойовики Вагнера втратили від 20 до 30 тис. убитими й пораненими.