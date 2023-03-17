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Факты / Україна

Цинично с согласия командиров: Украина имеет свидетельства о неоднократных казнях наших военнопленных

Марта Бондаренко, редактор ленты
Цинично с согласия командиров: Украина имеет свидетельства о неоднократных казнях наших военнопленных

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что имеет свидетельства того, как российские оккупанты открыто и цинично расстреливают безоружных военнопленных.

По его словам, такие случаи как с расстрелом украинского пленного Александра Мациевского после фразы Слава Украине, к сожалению, не единичны.

Российские солдаты убивают наших пленных с согласия своих командиров и с уверенностью, что избегут наказания.

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— Есть свидетельства о других казнях российскими оккупантами наших безоружных военнопленных. Об этом стало известно из наших источников в силовых структурах, а впоследствии опубликовано в СМИ, — заявил Дмитрий Лубинец.

По словам омбудсмена, для России не существует Женевских конвенций и норм международного гуманитарного права.

Российский враг систематически совершает военные преступления, поэтому важно информировать международное сообщество для привлечения Российской Федерации к ответственности.

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Напомним, 6 марта в соцсетях появилось видео с расстрелом украинского военнопленного, который в глаза вооруженным российским оккупантам сказал Слава Украине!

Тогда предположили, что погибшим воином мог быть боец 30 отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского Тимофей Шадура. Он считался пропавшим без вести с 3 февраля 2023 года в районе Бахмута.

Впоследствии региональное управление Сил ТрО Север заявило, что расстрелянным военным является Александр Мациевский — боец 163 батальона 119 отдельной бригады ТрО Черниговской области.

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Фото: ГУР МО

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