Березень, 17 в 14:14

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що має свідчення того, як російські окупанти відкрито та цинічно розстрілюють беззбройних військовополонених.

За його словами, такі випадки як із розстрілом українського полоненого Олександра Мацієвського після фрази Слава Україні, на жаль, непоодинокі.

Російські солдати вбивають наших полонених за згоди своїх командирів і з упевненістю, що уникнуть покарання.

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– Маємо свідчення про інші страти російськими окупантами наших беззбройних військовополонених. Про це стало відомо з наших джерел у силових структурах, а згодом опубліковано в ЗМІ, – заявив Дмитро Лубінець.

За словами омбудсмена, для Росії не існує Женевських конвенцій і норм міжнародного гуманітарного права.

Російський ворог систематично скоює воєнні злочини, саме тому важливо інформувати міжнародну спільноту задля притягнення Російської Федерації до відповідальності.

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Нагадаємо, 6 березня у соцмережах з’явилося відео з розстрілом українського військовополоненого, який в очі озброєним російським окупантам сказав Слава Україні!

Тоді припустили, що загиблим воїном міг бути боєць 30 окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького Тимофій Шадура. Він вважався зниклим безвісти з 3 лютого 2023 року у районі Бахмута.

Згодом регіональне управління Сил ТрО Північ заявило, що розстріляним військовим є Олександр Мацієвський – боєць 163 батальйону 119 окремої бригади ТрО Чернігівської області.

Фото: ГУР МО