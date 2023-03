Европейский Союз на следующей неделе перечислит Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере €1,5 млрд.

Об этом сообщил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

The EU ???????? is committed to supporting Ukraine ????????for as long as needed.

❗️We expect to make second MFA+ payment next week — €1.5 bln in emergency support to help Ukraine meet immediate needs.#EUconversations2023 pic.twitter.com/Lr2iHviMYs

— Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) March 17, 2023