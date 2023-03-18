Экс-глава Укрзализныци и советник президента: что известно о будущем главе Минстратегпрома Камышине
Пост министра стратегических отраслей промышленности вместо Павла Рябикина займет Александр Камышин. Что известно о нем – читайте дальше в материале Фактов ICTV.
Биография Камышина
Александр Камышин родился 2 июля 1984 года в Киеве. Он окончил в 2007 году Национальный технический университет Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского. Кроме того, в течение 2003-2005 годов учился в Международном университете финансов.
В 2010 году окончил Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).
Камышин женат, воспитывает двух сыновей.
Карьера Камышина
Александр Камышин был главой правления АО Укрзализныця с 1 апреля 2022 года (с 11 августа 2021 исполнял обязанности председателя правления АО Укрзализныця).
До того, как возглавил Укрзализныцю, был менеджером в Dragon Capital и SCM, основателем компаний Latifundist Media, Grano Group, AgTech Farm и Fortior Capital.
27 февраля 2023 года подал в отставку с должности главы правления Укрзализныци, заявив о планах возглавить офис по евроинтеграции Укрзализныци в Европе.
3 марта 2023 года был назначен внештатным советником президента Украины.