Март, 18 в 17:50

Пост министра стратегических отраслей промышленности вместо Павла Рябикина займет Александр Камышин. Что известно о нем – читайте дальше в материале Фактов ICTV.

Биография Камышина

Александр Камышин родился 2 июля 1984 года в Киеве. Он окончил в 2007 году Национальный технический университет Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского. Кроме того, в течение 2003-2005 годов учился в Международном университете финансов.

В 2010 году окончил Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

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Камышин женат, воспитывает двух сыновей.

Карьера Камышина

Александр Камышин был главой правления АО Укрзализныця с 1 апреля 2022 года (с 11 августа 2021 исполнял обязанности председателя правления АО Укрзализныця).

До того, как возглавил Укрзализныцю, был менеджером в Dragon Capital и SCM, основателем компаний Latifundist Media, Grano Group, AgTech Farm и Fortior Capital.

27 февраля 2023 года подал в отставку с должности главы правления Укрзализныци, заявив о планах возглавить офис по евроинтеграции Укрзализныци в Европе.

3 марта 2023 года был назначен внештатным советником президента Украины.