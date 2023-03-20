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Факти / Україна

Поки ми чекаємо, гинуть найкращі льотчики. У Повітряних силах закликали надати Україні сучасні західні літаки

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Винищувач F-16
Фото: Depositphotos

Командувач авіації українських ВПС генерал Сергій Голубцов заявив, що Україні негайно потрібні сучасні західні літаки.

Про це він сказав в інтерв’ю The Times.

– Мої найкращі льотчики гинуть, поки ми чекаємо на F-16, – зазначив він.

Генерал висловив впевненість, що українські льотчики можуть навчитися літати і керувати системами озброєння на F-16 менш ніж за півроку.

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За його словами, сучасні винищувачі необхідні, щоб ефективніше прикрити колони поставленої партнерами з країн НАТО бронетехніки, що наступають.

Крім того, він зазначив, що винищувачі замінять системи протиповітряної оборони, оскільки територія України “настільки величезна, що неможливо поставити стільки наземних засобів ППО, скільки необхідно для її ефективного прикриття”.

Раніше прем’єр Данії Метте Фредеріксен заявила, що західні союзники обговорюють передання сучасних винищувачів Україні.

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Джерело: The Times
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