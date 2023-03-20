Березень, 20 в 16:20

У Києві з 27 березня алкогольні напої у магазинах і торговельних мережах дозволять продавати з 11:00 до 21:00.

Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва.

– Це допоможе столичному бізнесу, а також сприятиме збільшенню надходжень до державного та місцевого бюджетів і запобіганню нелегальному обігу алкогольної продукції, – повідомляє КМДА.

Нагадаємо, що у Києві з 26 березня 2023 року комендантська година триватиме з 00:00 до 05:00 щодня.

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