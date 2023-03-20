Украина национализирует имущество друга Путина Аркадия Ротенберга, в числе которого ТРЦ Ocean Plaza
Высший антикоррупционный суд принял решение конфисковать украинские активы Аркадия Ротенберга, среди которых ТРЦ Ocean Plaza.
Об этом сообщил председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия.
– Имущество близкого друга Путина перейдет в собственность государства и будет передано в управление Фонда госимущества. Мы предупреждали, что российские олигархи заплатят за преступления против Украины. В игру вступают механизмы привлечения россиян к юридической ответственности.
Есть, наконец, международный ордер на арест Путина, судебные приговоры против российских олигархов. Дальше будет больше. Мы заставим их за все заплатить, — написал он.
Арахамия отметил, что решение вступит в силу через 10 дней, если сторона ответчика не захочет обжаловать его в апелляционном порядке. Но шансов на успех у них нет.
Напомним, Украина национализировала имущество олигарха Дерипаски, входящего в ближайшее окружение руководства РФ.
Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о передаче в государственную собственность Украины предприятий на сумму 10 млрд грн.
Фото: Ocean Plaza