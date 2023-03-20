Украина национализирует имущество друга Путина Аркадия Ротенберга, в числе которого ТРЦ Ocean Plaza

Март, 20 в 11:56

Высший антикоррупционный суд принял решение конфисковать украинские активы Аркадия Ротенберга, среди которых ТРЦ Ocean Plaza.

Об этом сообщил председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия.

– Имущество близкого друга Путина перейдет в собственность государства и будет передано в управление Фонда госимущества. Мы предупреждали, что российские олигархи заплатят за преступления против Украины. В игру вступают механизмы привлечения россиян к юридической ответственности. Есть, наконец, международный ордер на арест Путина, судебные приговоры против российских олигархов. Дальше будет больше. Мы заставим их за все заплатить, — написал он.

Арахамия отметил, что решение вступит в силу через 10 дней, если сторона ответчика не захочет обжаловать его в апелляционном порядке. Но шансов на успех у них нет.

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Напомним, Украина национализировала имущество олигарха Дерипаски, входящего в ближайшее окружение руководства РФ.

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Фото: Ocean Plaza