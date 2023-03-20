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Факты / Україна

Украина национализирует имущество друга Путина Аркадия Ротенберга, в числе которого ТРЦ Ocean Plaza

Анастасия Кожушко, редактор ленты
Ocean Plaza

Высший антикоррупционный суд принял решение конфисковать украинские активы Аркадия Ротенберга, среди которых ТРЦ Ocean Plaza.

Об этом сообщил председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия.

– Имущество близкого друга Путина перейдет в собственность государства и будет передано в управление Фонда госимущества. Мы предупреждали, что российские олигархи заплатят за преступления против Украины. В игру вступают механизмы привлечения россиян к юридической ответственности.

Есть, наконец, международный ордер на арест Путина, судебные приговоры против российских олигархов. Дальше будет больше. Мы заставим их за все заплатить, — написал он.

Арахамия отметил, что решение вступит в силу через 10 дней, если сторона ответчика не захочет обжаловать его в апелляционном порядке. Но шансов на успех у них нет.

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Напомним, Украина национализировала имущество олигарха Дерипаски, входящего в ближайшее окружение руководства РФ.

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о передаче в государственную собственность Украины предприятий на сумму 10 млрд грн.

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Фото: Ocean Plaza

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