Україна націоналізує майно друга Путіна Аркадія Ротенберга, серед якого ТРЦ Ocean Plaza

Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення конфіскувати українські активи Аркадія Ротенберга, серед яких ТРЦ Ocean Plaza.

Про це повідомив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія.

– Майно близького друга Путіна перейде у власність держави й буде передане в управління Фонду держмайна. Ми попереджали, що російські олігархи заплатять за злочини проти України. У гру вступають механізми притягнення росіян до юридичної відповідальності.

Маємо нарешті міжнародний ордер на арешт Путіна, судові вироки проти російських олігархів. Далі буде більше. Ми змусимо їх за все заплатити, – написав він.