Україна націоналізує майно друга Путіна Аркадія Ротенберга, серед якого ТРЦ Ocean Plaza
Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення конфіскувати українські активи Аркадія Ротенберга, серед яких ТРЦ Ocean Plaza.
Про це повідомив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія.
– Майно близького друга Путіна перейде у власність держави й буде передане в управління Фонду держмайна. Ми попереджали, що російські олігархи заплатять за злочини проти України. У гру вступають механізми притягнення росіян до юридичної відповідальності.
Маємо нарешті міжнародний ордер на арешт Путіна, судові вироки проти російських олігархів. Далі буде більше. Ми змусимо їх за все заплатити, – написав він.
Арахамія зазначив, що рішення набуде чинності через 10 днів, якщо сторона відповідача не захоче оскаржити його в апеляційному порядку. Але шансів на успіх у них немає.
Нагадаємо, Україна націоналізувала майно олігарха Дерипаски, що входить до найближчого оточення керівництва РФ.
Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін’юсту щодо передання у державну власність України підприємств на суму 10 млрд грн.
Фото: Ocean Plaza