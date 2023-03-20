Известно о 12 тыс. военных преступлений РФ на Херсонщине, статистика после победы поразит еще больше – прокурор Коваленко

Март, 20 в 15:16

Начальник отдела противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, областной прокуратуры Андрей Коваленко изучает военные преступления россиян со времени деоккупации Херсонщины. На сегодняшний день уже зафиксировано почти 12 тыс. эпизодов. Это и расстрелы мирных граждан, похищения, пытки, огонь по жилым домам и больницам.

Но даже такая космическая статистика — не окончательная. Поскольку до сих пор под оккупацией левый берег области. И россияне неустанно подвергают пыткам всех, кого подозревают в патриотизме, и даже без каких-либо объяснений.

Прокурор в интервью Фактам ICTV объяснил, за какие преступления россиян могут привлечь к Международному уголовному суду.

Сейчас смотрят

— Что считается военными преступлениями?

— Это преступления, связанные с серьезными нарушениями международного гуманитарного права. Они основываются на международных договорах о правилах ведения военных действий между конфликтующими государствами, в частности, предусмотренные Женевскими конвенциями и Дополнительным протоколом к ним. То есть, от умышленных убийств, неизбирательного обстрела гражданской инфраструктуры, незаконного заключения гражданского населения, пыток и истязаний, массовых ограблений гражданских объектов. И это еще не весь перечень.

Российские военные в начале марта оккупировали почти всю территорию Херсонской области, начали режим террора, не предоставили гражданским ни единого официального гуманитарного коридора. В начале апреля оккупанты фактически закрыли жителей Херсонщины без возможности выехать.

Сейчас прокуратура зарегистрировала более 11 900 преступлений. Среди них — убийства 247 человек, 120 тел имели признаки насильственной смерти, более 1 270 похищений гражданских лиц — это только то, что пока удалось зарегистрировать.

В наибольшей опасности были и остаются люди под оккупацией. Причем невозможно перечислить те признаки, за которые захватчики могут наказать. Это может быть расстрел автомобиля, который двигался, или убийство супругов в собственном дворе. Оккупанты убивали даже несовершеннолетних детей.

ВСУ освободили территорию на правом берегу Днепра, но большая часть, а это 32 объединенных территориальных громады площадью 21 630 кв. км, остается под оккупацией. Россияне продолжают совершать там различные виды преступлений, жертвами которых является гражданское население. Среди злодеяний, например — принуждение к получению паспортов РФ.

— То есть принуждение получать российские паспорта считается военным преступлением?

— Конечно, потому что, согласно Женевским конвенциям, оккупационные войска должны обеспечить гуманитарные потребности населения. Но мы видим, что на оккупированных территориях людей фактически лишают возможности получить гуманитарную помощь, продовольствие, лечение, ведь для этого необходимо предъявить российский паспорт. Если его нет, людей лишают даже социальных выплат. Проукраински настроенных граждан забирают в плен. Там до сих пор более 600 человек — и это только по тем данным, которые мы имеем.

— А где таких людей удерживают?

— Их держат на территории Херсонщины, в Крыму. Также есть факты незаконного вывоза наших граждан в Российскую Федерацию, где по искусственно созданным, вымышленным обстоятельствам их привлекают к уголовной ответственности. То есть инкриминируют им то, что на территории нашего государства наши граждане действовали против оккупационных властей. Это полный нонсенс.

— Вы упомянули, что замучены или убиты были более 240 человек? Насколько исчерпывающий этот список?

— Мы имеем данные прежде всего с освобожденных территорий. Но бывают случаи, когда обращаются граждане из оккупированного левого берега Херсонщины. Конечно, это не отражает полного масштаба совершения военных преступлений. Сейчас территория Херсонщины массово заминирована, невозможно полноценно проводить поисковые мероприятия. После разминирования, возможно, будут обнаружены новые захоронения людей.

Их обнаруживают постоянно, потому что гражданских хоронили даже во дворах. Граждан с признаками насильственной смерти мы находим и в полях. Две недели назад на территории Белозерской ОТГ нашли два тела расстрелянных людей. Но полную оценку дадим после освобождения всей Херсонщины и после победы в войне с РФ. Тогда мы сможем проверить количество без вести пропавших, установить обстоятельства их исчезновения.

— Относительно количества пыточных: сколько их в целом обнаружили на территории Херсонщины?

— На сегодняшний день установили более 20 мест, где незаконно удерживали граждан. У нас нет информации, что там везде систематически пытали людей. Все требует доказательств. Сейчас такие данные есть по 10 учреждениям, и количество найденных пыточных будет увеличиваться. Многие граждане, которые прошли через пытки, из-за стресса, который они испытали, боятся обращаться в правоохранительные органы или же переехали на другие территории или даже за границу.

Приведу лишь один пример. До деоккупации Херсона правоохранительным органам не было известно об обустройстве пыточной в офисном центре на Пилипа Орлика. Это в центре Херсона. Когда мы попали туда, то увидели, что камеры, если их можно так назвать, обустроили просто в подвальном помещении. Там были просто комнаты с металлическими дверями, где одновременно держали женщин и мужчин. Когда мы вместе со СМИ рассказали об этом месте, к нам начали обращаться люди, которых здесь пытали. Они узнали это место, хотя их туда привозили с мешком на голове. И так, с мешком на голове, и отвозили.

Там оккупанты создали так называемую Государственную службу безопасности Херсонской области. Это был фактически аналог ФСБ, направленный на террор гражданского населения, которое не подчинялось российской власти. Задача российскими властями была сформулирована максимально просто: или ты себя признаешь русским и отказываешься от национальной идентичности украинца, или тебя будут подвергать пыткам, бесчеловечному обращению, вплоть до фактов умышленного убийства.

Представители этого незаконного вооруженного формирования с помощью социальных сетей, с помощью физических лиц устанавливали проукраинских людей, в частности тех, кто оказывал гуманитарную помощь с контролируемых территорий Украины, и их без каких-либо административных решений (я не говорю уже о решении суда) сажали в камеры, применялся ток, заставляли под видео признаваться в каких-то незаконных вещах, которых они никогда не совершали.

Сейчас мы обнаружили 34 человека, но продолжаем работать над установлением других пострадавших. Их может быть и сотня. По данному факту мы сообщили о подозрении девяти лицам, в частности там фигурирует глава Службы безопасности времен Януковича. Сейчас они все на оккупированной территории. И мы собираем доказательства их вины, этого достаточно для сообщения о подозрении, суд дал нам разрешение на проведение специального досудебного расследования, и по завершении обвинительный акт будет передан в суд.

— Что грозит военным преступникам, учитывая то, что Россия вышла из Совета Европы, и в Европейский суд по правам человека подавать иски невозможно?

— Представителей страны-агрессора можно привлечь к ответственности на международном уровне. Украина признала юрисдикцию Международного уголовного суда в отношении преступлений, совершаемых во время вооруженного конфликта, который развязала РФ.

Речь идет и о преступлениях против человечности, военных преступлениях или преступлениях геноцида. То, что Россия не является участником Римского статута, не препятствует привлечению ее представителей к ответственности. В марте 2022 года прокурор МУС начал расследование международных преступлений, среди которых военные преступления и преступления против человечности, совершаемые на территории Украины.

В частности предметом расследования являются депортации детей и обстрелы гражданской инфраструктуры вооруженными формированиями РФ. То есть преступников будут привлекать к уголовной ответственности и на международном уровне.

— Как происходит процедура привлечения лица к ответственности за совершение военных преступлений в его отсутствие?

— Мы собираем доказательства, подтверждающие состав военного преступления, сообщаем о подозрении, избираем меру пресечения, объявляем лицо в розыск, в том числе международный, а также получаем в суде разрешение на проведение специального досудебного расследования. После завершения досудебного расследования, обвинительный акт передается в суд, где осуществляется специальное судебное разбирательство. Все это происходит с обеспечением прав подозреваемого (обвиняемого) лица, согласно требованиям Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Относительно осуществления международного розыска, если подозреваемый (обвиняемый) за рубежом, устанавливается его или ее место пребывания, гражданина идентифицируют, сообщают об этом компетентные органы нашего государства и обеспечивают экстрадицию. На стадии досудебного расследования этим занимается Офис генпрокурора, а на стадии судебного разбирательства — уже Министерство юстиции Украины.

Мы предоставляем документы, и их включают в международные базы правоохранительных органов. И автоматически, где бы лицо ни было, при его идентификации будут приниматься меры для экстрадиции. Есть несколько стадий объявления в розыск. Сначала объявляется розыск на территории государства, а следующая стадия — международный.

— Считаются ли коллаборационисты военными преступниками?

— Коллаборационисты могут быть субъектами военных преступлений, если они действуют по предварительному сговору с представителями ВС РФ и совместно с ними совершают преступления в условиях вооруженного конфликта.

— Уточните, пожалуйста, по обстрелам гражданской инфраструктуры. Когда их было больше — до деоккупации правой части области или после?

— Вооруженные формирования РФ с первого дня широкомасштабного вторжения начали обстреливать гражданскую инфраструктуру и жилые дома. Уже 24-25 февраля 2022 года они обстреляли поселки Казацкое, Веселое Новокаховской территориальной общины, а также другие населенные пункты Херсонской области. Под обстрел попадали жилые дома — это безусловно преступление, потому что это террор гражданского населения.

После освобождения правобережной части области россияне ежедневно осуществляют обстрелы гражданских объектов, жертвами становятся обычные жители. Вспомним, например, обстрел центральной части Херсона на Рождество 24 декабря 2022-го, когда погибли 11 человек, более 60 раненых, или обстрел в феврале 2023 года остановки общественного транспорта, где тоже были погибшие. Это все направлено против гражданского населения, и показывает намерения террора в отношении граждан Украины.

По состоянию на сегодняшний день начато 3 336 производств по обстрелам гражданской инфраструктуры. Они унесли жизни более 500 человек.