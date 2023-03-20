Март, 20 в 14:45

Члены Священного синода Украинской православной церкви (московского патриархата) во главе с митрополитом Онуфрием прибыли в Офис президента.

Об этом УПЦ сообщила в Facebook.

Священники требуют встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским “с целью донести до руководства государства позицию Украинской православной церкви”.

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— Мы считаем, что президенту не доносят правдивой информации об УПЦ. Судя по тем заявлениям, которые звучали, информация об УПЦ искажается и создается ложный образ наших верующих, — говорится в сообщении УПЦ МП в Facebook.

Обновлено в 14:45. Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии СМИ заявил, что Зеленский не планировал сегодня встречи с представителями Украинской православной церкви МП.

— Но можем сообщить, что с делегацией встретились сотрудники профильных департаментов ОП, чтобы получить обращение, зарегистрировать его и передать для дальнейшего рассмотрения. По состоянию на сейчас представители УПЦ МП такое обращение передавать отказались, — отметил он.

Напомним, 10 марта 2023 года Национальный заповедник Киево-Печерская лавра обязал представителей УПЦ МП покинуть территорию и здания Лавры до 29 марта.

Митрополит УПЦ МП Павел (Петр Лебедь) отреагировал возмущением на решение заповедника Киево-Печерская лавра разорвать контракт с религиозной организацией.

Впоследствии наместник Свято-Успенского монастыря митрополит Павел заявил, что священнослужители УПЦ МП не планируют покидать территорию Киево-Печерской лавры.

Источник: УПЦ

Фото: УПЦ