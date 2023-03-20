Березень, 20 в 14:45

Члени Священного синоду Української православної церкви (московського патріархату) на чолі з митрополитом Онуфрієм прибули до Офісу президента.

Про це УПЦ повідомила у Facebook.

Священники вимагають зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським “з метою донести до керівництва держави позицію Української православної церкви”.

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– Ми вважаємо, що президенту не доносять правдивої інформації про УПЦ. Судячи з тих заяв, які лунали, інформація про УПЦ спотворюється та створюється неправдивий образ наших вірян, – йдеться у повідомленні УПЦ МП у Facebook.

Оновлено о 14:45. Прессекретар президента Сергій Никифоров у коментарі ЗМІ заявив, що Зеленський не планував сьогодні зустрічі з представниками Української православної церкви МП.

– Натомість можемо повідомити, що із делегацією зустрілися співробітники профільних департаментів ОП, щоб отримати звернення, зареєструвати його та передати для подальшого розгляду. Станом на цей час представники УПЦ МП таке звернення передавати відмовилися, – зазначив він.

10 березня 2023 року Національний заповідник Києво-Печерська лавра зобов’язав представників УПЦ МП залишити територію та будівлі Лаври до 29 березня.

Митрополит УПЦ МП Павло (Петро Лебідь) відреагував обуренням на рішення заповідника Києво-Печерська лавра розірвати контракт з релігійною організацією.

Згодом намісник Свято-Успенського монастиря митрополит Павло заявив, що священнослужителі УПЦ МП не планують залишати територію Києво-Печерської лаври.

Джерело: УПЦ

Фото: УПЦ