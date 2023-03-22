У Криму паніка: по радіо розповіли про поромну евакуацію, РФ заперечує

Березень, 22 в 11:59

На тлі гучних вибухів вранці 22 березня в бухті Севастополя у місті та по усьому окупованому Криму по радіо поширили рекомендації щодо евакуації та повітряної тривоги, повідомляє Крим.Реалії.

Серед порад: підготувати тривожну валізку, а у разі увімкнення сирен – йти в укриття, уникати об’єктів критичної та військової інфраструктури, не піднімати невідомих предметів.

Окрім того, у мережі поширюють повідомлення про те, що нібито у разі непередбачених обставин та відсутності належного сполучення з материковою частиною РФ “будуть організовані евакуаційні поромні переправи”.

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Водночас окупаційна влада півострова заперечує поширення таких рекомендацій по радію і заявляє про “злам”.

Вранці 22 березня в Севастополі прогриміла серія вибухів, після чого у бухті спалахнула пожежа. Окупанти традиційно повідомили, що спрацювала ППО через атаку повітряними та морськими безпілотниками.

У Севастополі морський пасажирський транспорт призупинив свою роботу.