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Зеленский провел совещание по ситуации в Донецкой области: что обсудили

Валентина Чорна, редактор ленты
Зеленский провел совещание по ситуации в Донецкой области: что обсудили
Фото: Офис президента

Во время рабочей поездки в Донецкую область президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по социальной ситуации и ситуации с безопасностью в регионе.

Участники обсудили восстановление разрушенной инфраструктуры, обеспечение бесперебойного снабжения воды и электроэнергии.

— Также речь шла о финансировании учреждений здравоохранения, перемещенных с временно оккупированных территорий. Глава государства заслушал доклад военного командования об оперативной обстановке в зоне ответственности ОТГ Лиман, — сообщили в Офисе президента.

Отметим, что сегодня Зеленский посетил передовые позиции украинских военных на Бахмутском направлении.

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Источник: Офис президента
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