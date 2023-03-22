Март, 22 в 15:12

Во время рабочей поездки в Донецкую область президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по социальной ситуации и ситуации с безопасностью в регионе.

Участники обсудили восстановление разрушенной инфраструктуры, обеспечение бесперебойного снабжения воды и электроэнергии.

— Также речь шла о финансировании учреждений здравоохранения, перемещенных с временно оккупированных территорий. Глава государства заслушал доклад военного командования об оперативной обстановке в зоне ответственности ОТГ Лиман, — сообщили в Офисе президента.

Отметим, что сегодня Зеленский посетил передовые позиции украинских военных на Бахмутском направлении.

Сейчас смотрят

Президент вручил бойцам государственные награды и поблагодарил их за защиту государства.