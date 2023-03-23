Март, 23 в 13:12

Россия не будет отказываться от тактики ракетного террора украинцев, однако может сосредоточиться на ударах по военным объектам.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

По его словам, бесполезно рассчитывать на то, что Россия прекратит обстреливать гражданские объекты. По крайней мере до тех пор, пока не уничтожим вражеские пусковые установки и ракетный потенциал РФ.

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Александр Мусиенко отметил, что во время предыдущей ракетной атаки оккупанты пытались бить по гражданской инфраструктуре. Сейчас тактика может немного меняться, россияне выискивают наши военные объекты, однако это у них мало удается, поэтому ракеты летят куда попало, например, в жилые дома, как накануне.

Мусиенко отметил, что теперь под прицелом России будут логистические объекты.

22 марта оккупанты ракетами нанесли удар по Запорожью. Один человек погиб, еще 34 получили ранения.

Также ночью 22 марта вражеский дрон попал в общежитие в Киевской области — городе Ржищев. Жертвами атаки стали девять человек.