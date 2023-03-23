Березень, 23 в 13:12

Росія не буде відмовлятися від тактики ракетного терору українців, проте може зосередитися на ударах по військових об’єктах.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

За його словами, марно розраховувати на те, що Росія припинить обстрілювати цивільні об’єкти. Принаймні до того часу, поки не знищимо ворожі пускові установки та ракетний потенціал РФ.

Зараз дивляться

Олександр Мусієнко наголосив, що під час попередньої ракетної атаки окупанти намагалися гатити по цивільній інфраструктурі. Зараз тактика може трохи змінюватися, росіяни вишукують наші військові об’єкти, проте це в них мало вдається, тому ракети летять абикуди, наприклад, у житлові будинки, як напередодні.

Мусієнко наголосив, що тепер під прицілом Росії будуть логістичні об’єкти.

22 березня окупанти ракетами завдали удару по Запоріжжю. Одна людина загинула, ще 34 отримали поранення.

Також вночі 22 березня ворожий дрон влучив у гуртожиток на Київщині – місті Ржищів. Жертвами атаки стали дев’ять людей.