На Полтавщине с 27 марта сократят действие комендантского часа
Полтавская область сокращает продолжительность комендантского часа. Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Лунин.
По решению Совета обороны области с 27 марта на Полтавщине комендантский час будет длиться с 23:00 до 04:00.
Лунин сообщил, что с вопросом о сокращении комендантского часа обратились аграрии.
— В области стартовала посевная, продолжается подкормка озимых культур. Увеличился световой день, — говорится в сообщении.
Лунин отметил, что рабочие выходят рано утром в поля, поэтому есть необходимость изменить промежуток времени, в течение которого запрещено передвижение.
Ранее решение о сокращении действия комендантского часа приняли на Херсонщине. С 24 марта он будет начинаться в 20:00 и продлится до 06:00.
Во время комендантского часа жителям области запрещено находиться на улицах и других общественных местах населенных пунктов.
Фото: Дмитрий Лунин
Источник: Дмитрий Лунин