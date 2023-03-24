На Полтавщине с 27 марта сократят действие комендантского часа

Март, 24 в 19:55

Полтавская область сокращает продолжительность комендантского часа. Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Лунин.

По решению Совета обороны области с 27 марта на Полтавщине комендантский час будет длиться с 23:00 до 04:00.

Лунин сообщил, что с вопросом о сокращении комендантского часа обратились аграрии.

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— В области стартовала посевная, продолжается подкормка озимых культур. Увеличился световой день, — говорится в сообщении.

Лунин отметил, что рабочие выходят рано утром в поля, поэтому есть необходимость изменить промежуток времени, в течение которого запрещено передвижение.

Ранее решение о сокращении действия комендантского часа приняли на Херсонщине. С 24 марта он будет начинаться в 20:00 и продлится до 06:00.

Во время комендантского часа жителям области запрещено находиться на улицах и других общественных местах населенных пунктов.

Фото: Дмитрий Лунин

Источник: Дмитрий Лунин