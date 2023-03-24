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Факты / Україна

На Полтавщине с 27 марта сократят действие комендантского часа

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Дмитро Лунін

Полтавская область сокращает продолжительность комендантского часа. Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Лунин.

По решению Совета обороны области с 27 марта на Полтавщине комендантский час будет длиться с 23:00 до 04:00.

Лунин сообщил, что с вопросом о сокращении комендантского часа обратились аграрии.

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— В области стартовала посевная, продолжается подкормка озимых культур. Увеличился световой день, — говорится в сообщении.

Лунин отметил, что рабочие выходят рано утром в поля, поэтому есть необходимость изменить промежуток времени, в течение которого запрещено передвижение.

Ранее решение о сокращении действия комендантского часа приняли на Херсонщине. С 24 марта он будет начинаться в 20:00 и продлится до 06:00.

Во время комендантского часа жителям области запрещено находиться на улицах и других общественных местах населенных пунктов.

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Фото: Дмитрий Лунин

Источник: Дмитрий Лунин

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