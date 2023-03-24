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Факти / Україна

На Полтавщині з 27 березня скоротять дію комендантської години

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Дмитро Лунін

Полтавська область скорочує тривалість комендантської години. Про це повідомив очільник ОВА Дмитро Лунін.

За рішенням Ради оборони області з 27 березня на Полтавщині комендантська година триватиме з 23:00 до 04:00.

Лунін повідомив, що з питанням щодо скорочення комендантської години звернулися аграрії.

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— В області стартувала посівна, триває підживлення озимих культур. Збільшився світловий день, – йдеться у повідомленні.

Лунін зазначив, що робітники виходять рано вранці в поля, тому є потреба змінити проміжок часу, протягом якого заборонено пересування.

Раніше рішення про скорочення дії комендантської години ухвалили на Херсонщині. З 24 березня вона починатиметься о 20:00 та триватиме до 6:00.

Під час комендантської години жителям області заборонено перебувати на вулицях та інших громадських місцях населених пунктів.

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Фото: Дмитро Лунін

Джерело: Дмитро Лунін

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