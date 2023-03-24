На Полтавщині з 27 березня скоротять дію комендантської години

Березень, 24 в 19:55

Полтавська область скорочує тривалість комендантської години. Про це повідомив очільник ОВА Дмитро Лунін.

За рішенням Ради оборони області з 27 березня на Полтавщині комендантська година триватиме з 23:00 до 04:00.

Лунін повідомив, що з питанням щодо скорочення комендантської години звернулися аграрії.

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— В області стартувала посівна, триває підживлення озимих культур. Збільшився світловий день, – йдеться у повідомленні.

Лунін зазначив, що робітники виходять рано вранці в поля, тому є потреба змінити проміжок часу, протягом якого заборонено пересування.

Раніше рішення про скорочення дії комендантської години ухвалили на Херсонщині. З 24 березня вона починатиметься о 20:00 та триватиме до 6:00.

Під час комендантської години жителям області заборонено перебувати на вулицях та інших громадських місцях населених пунктів.

Фото: Дмитро Лунін

Джерело: Дмитро Лунін