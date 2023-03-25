РФ просто провела ротацию войск: Гуменюк объяснила, что произошло в Новой Каховке

Март, 25 в 9:53

Генштаб ВСУ опроверг информацию об отступлении оккупантов из Новой Каховки на Херсонщине, поскольку оттуда сначала действительно вышли российские подразделения, но вскоре зашли другие — то есть просто прошла ротация.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

— Военные тоже верят в хорошее, и иногда выдается желаемое за действительное. Сначала это была массированная ротация, которая спровоцировала такое понимание, что войска РФ пакуются и выходят. Однако вышли одни подразделения и зашли другие, — подчеркнула она.

По ее словам, такая ротация проводится очень часто в населенных пунктах, которые непосредственно прилегают к левому берегу, потому что они используются врагом как места восстановления боевых подразделений после возвращения из более горячих точек.

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Генштаб ВСУ вечером 23 марта в сводке сообщил об отступлении российских оккупантов из Новой Каховки Херсонской области, однако вскоре опроверг эту информацию.