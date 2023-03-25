РФ просто провела ротацію військ: Гуменюк пояснила, що сталося в Новій Каховці

Березень, 25 в 9:53

Генштаб ЗСУ спростував інформацію про відступ окупантів з Нової Каховки на Херсонщині, оскільки звідти спочатку й справді вийшли російські підрозділи, але згодом зайшли інші – тобто просто відбулася ротація.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

– Військові теж вірять в хороше, й інколи видається бажане за дійсне. Спочатку це була масована ротація, яка спровокувала таке розуміння, що війська РФ пакуються і виходять. Проте вийшли одні підрозділи і зайшли інші, – наголосила вона.

За її словами, така ротація проводиться дуже часто у населених пунктах, які безпосередньо прилягають до лівого берега, тому що вони використовуються ворогом як місця відновлення бойових підрозділів після повернення з більш гарячих точок.

Зараз дивляться

Генштаб ЗСУ ввечері 23 березня у зведенні повідомив про відступ російських окупантів з Нової Каховки Херсонської області, проте згодом спростував цю інформацію.