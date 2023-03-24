Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Залужный показал на видео, как ВСУ разрушили миф о неуязвимости флота РФ

Татьяна Забожко, редактор ленты
Залужный показал на видео, как ВСУ разрушили миф о неуязвимости флота РФ
Фото: Depositphotos

Год назад, 24 марта, Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по базе врага в морском порту временно оккупированного Бердянска Запорожской области.

Тогда большие десантные корабли Орск, Цезарь Кунников, Новочеркасск получили повреждения, Саратов был уничтожен.

– Миф о неуязвимости российского флота разрушен точными ударами ВСУ.

Это еще раз доказало неопровержимый факт – на украинской земле враг не будет знать покоя ни на суше, ни на воде, – подчеркнул главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Сейчас смотрят

Напомним, что 21 марта 2022 года группа российских кораблей прибыла в порт оккупированного Бердянска для выгрузки техники и десанта.

24 марта 2022 года Вооруженные силы Украины нанесли по ним удар, повредив крупные десантные корабли Орск, Цезарь Кунников, Новочеркасск, а Саратов – уничтожив.

К слову, наводчиком для удара по ВДК Орск стал российский журналист телеканала Звезда Валентин Гвоздев, во всех ракурсах показавший корабль в своем сюжете.

Читайте
Участвовал в аннексии Крыма и вторгался в Грузию: история корабля Саратов

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 394-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Главнокомандующий ВСУ

Теги: , , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка