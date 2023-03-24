Март, 24 в 11:58

Год назад, 24 марта, Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по базе врага в морском порту временно оккупированного Бердянска Запорожской области.

Тогда большие десантные корабли Орск, Цезарь Кунников, Новочеркасск получили повреждения, Саратов был уничтожен.

– Миф о неуязвимости российского флота разрушен точными ударами ВСУ. Это еще раз доказало неопровержимый факт – на украинской земле враг не будет знать покоя ни на суше, ни на воде, – подчеркнул главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

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Напомним, что 21 марта 2022 года группа российских кораблей прибыла в порт оккупированного Бердянска для выгрузки техники и десанта.

24 марта 2022 года Вооруженные силы Украины нанесли по ним удар, повредив крупные десантные корабли Орск, Цезарь Кунников, Новочеркасск, а Саратов – уничтожив.

К слову, наводчиком для удара по ВДК Орск стал российский журналист телеканала Звезда Валентин Гвоздев, во всех ракурсах показавший корабль в своем сюжете.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 394-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Главнокомандующий ВСУ