В Британии вторая группа украинских военных завершает обучение на САУ AS90
Вторая группа украинских военных завершает обучение на 155-мм самоходной артиллерийской установке AS90 в Великобритании.
Об этом сообщают в Генштабе ВСУ со ссылкой на Минобороны Великобритании.
Программа тренировок является частью обязательства Великобритании поддерживать Украину в ее борьбе с Россией.
– Более 1 000 британских военнослужащих участвуют в реализации программы, которую осуществляют на объектах Министерства обороны Великобритании на северо-западе, юго-западе и юго-востоке Великобритании, – говорится в сообщении.
Обучение на AS90 происходит в специализированном учреждении под контролем Королевской школы артиллерии. Их проводят офицеры и солдаты Королевского артиллерийского полка.
– AS90 — это гибкая, высокоточная современная артиллерийская система, которая обеспечивает бронированную защиту своего экипажа, одновременно позволяя ему поражать цели на большом расстоянии, – отметили в Генштабе.
Украинские военнослужащие прошли специальное обучение по всем аспектам эксплуатации и обслуживания системы AS90.
– Украинские артиллеристы готовы вести огонь с применением британских артиллерийских систем вооружения САУ AS90, – сообщили в Министерстве обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.
Напомним, в США группа из 65 украинских военных заканчивает интенсивное обучение по использованию системы ПВО Patriot.
Фото: Минобороны Британии