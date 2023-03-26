Березень, 26 в 15:54

Друга група українських військових завершує навчання на 155-мм самохідній артилерійській установці AS90 у Великій Британії.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ з посиланням на Міноборони Британії.

Програма тренувань є частиною зобов’язання Великої Британії підтримувати Україну в її боротьбі з Росією.

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– Понад 1 000 британських військовослужбовців беруть участь у реалізації програми, яку здійснюють на об’єктах Міністерства оборони Великої Британії на північному заході, південному заході та південному сході Британії, – йдеться у повідомленні.

Як повідомляють в Генштабі ЗСУ, навчання на AS90 відбувається в спеціалізованому закладі під контролем Королівської школи артилерії. Їх проводять офіцери та солдати Королівського артилерійського полку.

– AS90 – це гнучка, високоточна сучасна артилерійська система, яка забезпечує броньований захист свого екіпажу, одночасно дозволяючи йому вражати цілі на великій відстані, – зазначили в Генштабі.

У Британії друга група українських військових завершує навчання на САУ AS90 / 6 фотографий

Українські військовослужбовці пройшли спеціальне навчання з усіх аспектів експлуатації та обслуговування системи AS90.

– Українські артилеристи готові вести вогонь із застосуванням британських артилерійських систем озброєння САУ AS90, – повідомили у Міністерстві оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

Нагадаємо, у США група із 65 українських військових закінчує інтенсивне навчання з використання системи ППО Patriot.

Фото: Міноборони Британії