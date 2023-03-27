РФ уменьшила количество кораблей, оставив один ракетоноситель с четырьмя Калибрами

Март, 27 в 13:02

В Черном море по состоянию на 27 марта количество кораблей ЧФ РФ уменьшилось до семи, в том числе один носитель крылатых ракет общим залпом до четырех Калибров.

Об этом сообщают ВМС Вооруженных сил Украины.

По данным военных, в Азовском море сейчас находятся два вражеских корабля, а в Средиземном море — семь, из которых три носителя крылатых ракет Калибр, общий залп — до 20 ракет.

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Накануне, 26 марта, на боевом дежурстве в Черном море находились 13 российских кораблей и судов обеспечения, среди которых — два подводных ракетоносителя (до восьми Калибров).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 397-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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