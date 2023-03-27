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Факти / Україна

РФ зменшила кількість кораблів, лишивши один ракетоносій з чотирма Калібрами

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Крилата ракета Калібр
Фото: Depositphotos

У Чорному морі станом на 27 березня кількість кораблів ЧФ РФ зменшилася до семи, зокрема один носій крилатих ракет загальним залпом до чотирьох Калібрів.

Про це повідомляють ВМС Збройних сил України.

За даними військових, в Азовському морі наразі перебуває два ворожих кораблі, а у Середземному морі – сім, з яких три носії крилатих ракет Калібр, загальний залп – до 20 ракет.

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Напередодні, 26 березня, на бойовому чергуванні у Чорному морі перебували 13 російських кораблів та суден забезпечення, серед яких – два підводних ракетоносії (до восьми Калібрів).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 397-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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