Март, 26 в 9:23

26 марта в Черном море на боевом дежурстве находятся 13 российских кораблей и судов обеспечения, среди которых – два подводных ракетоносителя.

Это свидетельствует о том, что к запуску может быть готово восемь ракет типа Калибр.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

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Корабельная группировка врага продолжает рассредоточиваться по акватории Черного моря в тех районах, куда, по расчетам россиян, не сможет достать украинское оружие.

В настоящее время, говорит Наталья Гуменюк, корабли расположены ближе к юго-востоку Крымского полуострова и в сторону Новороссийска.

Однако и оттуда ракетоносители могут наносить удары по всей территории Украины.

– Запуск ракет с подводных носителей немного усложняет работу нашей противовоздушной обороны, потому что обнаружить пуски из-под воды достаточно сложно, но все же не невозможно. Поэтому обращаю внимание, когда во время дежурства подводных ракетоносителей раздается сигнал воздушной тревоги, действовать надо крайне оперативно, поскольку взрыв может произойти очень быстро, – предупреждает руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Юга.

В настоящее время косвенным свидетельством того, что РФ после взрывов в Джанкое 20 марта может не хватать ракет, является то, что надводные ракетоносители заведены в пункты базирования.

Учитывая это, подозрения ОК Юг о том, что 23 марта надводные ракетоносители находились на боевом дежурстве неснаряженными, подтвердились.

– Наши подозрения, вероятно, оправданы, потому что тот груз, который ехал через Джанкой, немного не доехал. Очевидно, что надводные ракетоносители сейчас заведены в пункты базирования, поскольку не могут быть применены. Однако подводные носители все же на месте, поэтому игра мышцами на нервах украинцев продолжается, – говорит Наталья Гуменюк.

В ОК Юг добавили, что уровень ракетной угрозы определяют как достаточно высокий, поскольку обычно активность вражеской авиации в течение нескольких часов во взаимодействии с морскими ракетоносителями может свидетельствовать о подготовке к ракетной атаке.

– Пока мы не наблюдаем активности вражеской авиации, но она может в течение суток активизироваться. Хотя погодные условия в целом по Украине не очень способствуют этому, – подытожила Наталья Гуменюк.

Напомним, что 20 марта Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило об уничтожении российских крылатых ракет Калибр НК во время транспортировки по железной дороге в Джанкое.

Поэтому в ОК Юг предположили, что надводные ракетоносители, входившие в пункт базирования в ожидании груза с Калибрами, маркированными как НК (т. е. для надводных кораблей, – Ред.), могли быть не полностью снаряженными.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 396-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Фото: Наталья Гуменюк