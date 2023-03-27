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Факты / Україна

Война не завершится без возвращения Крыма, он является “кощеевой смертью” для Путина – Подоляк

Юлия Соколова, редактор ленты
Михайло Подоляк
Фото: Офис президента

Развязанная РФ кровавая война не завершится без деоккупации украинского Крыма. Полуостров станет своеобразной “кощеевой смертью” для диктатора Владимира Путина.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью информационному агентству УНИАН.

Он прогнозирует, что освобождение Крыма существенно ускорит трансформации в РФ, в России может даже возникнуть “внутренний серьезный вооруженный конфликт”.

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Война не закончится без Крыма. Он является, по сути, “кощеевой смертью” для Путина. Это обнулит все, что касается так называемого путинизма, и окончательно десакрализует Путина на внутреннем рынке… Все, что касается будущего России, война “спрессовала” во времени. Всю трансформацию, которую РФ должна была пройти через 10-15-20 лет после смерти Путина, она пройдет в ближайшие год-два, — подчеркнул он.

Подоляк отметил, что в Крыму уже несколько месяцев как начался “жаркий” сезон (сезон “бавовны”). Он уточнил, что цивилизованный мир, глобальные политические элиты считают полуостров неотъемлемой частью Украины.

– И любые военные операции Украины там – абсолютно легитимны в рамках международного уголовного права. Уже очевидно, раз идет война такой интенсивности, Крым обязан вернуться в Украину, — добавил советник руководителя ОПУ.

Он напомнил, что преступления, совершаемые РФ против Украины, начались именно с Крыма. А потому наказание ожидает российских преступников и коллаборантов, “кто воровал наше имущество, захватывал наши дома, выгонял наших людей”.

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Подоляк также подтвердил, что Украина не собирается переходить международно признанные границы 1991 года и заходить на территорию РФ. Это официальная позиция Киева.

– Мы, безусловно, не будем переходить за границы 1991 года, нам это не нужно. Нам нужно как можно быстрее финализировать эту войну на границе 91 года и закончить. Нам есть, что делать дальше – восстанавливать свою страну, экономику, инфраструктуру и, собственно, социальные отношения, — объяснил Подоляк.

Недавно в украинской разведке сообщали, что оккупанты в Крыму уже начали эвакуацию с полуострова. Активно готовится к эвакуации военное командование РФ, так называемые администрации. Они переписывают или продают недвижимость и вывозят семьи.

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Источник: УНИАН
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