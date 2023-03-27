Март, 27 в 15:00

Развязанная РФ кровавая война не завершится без деоккупации украинского Крыма. Полуостров станет своеобразной “кощеевой смертью” для диктатора Владимира Путина.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью информационному агентству УНИАН.

Он прогнозирует, что освобождение Крыма существенно ускорит трансформации в РФ, в России может даже возникнуть “внутренний серьезный вооруженный конфликт”.

Сейчас смотрят

– Война не закончится без Крыма. Он является, по сути, “кощеевой смертью” для Путина. Это обнулит все, что касается так называемого путинизма, и окончательно десакрализует Путина на внутреннем рынке… Все, что касается будущего России, война “спрессовала” во времени. Всю трансформацию, которую РФ должна была пройти через 10-15-20 лет после смерти Путина, она пройдет в ближайшие год-два, — подчеркнул он.

Подоляк отметил, что в Крыму уже несколько месяцев как начался “жаркий” сезон (сезон “бавовны”). Он уточнил, что цивилизованный мир, глобальные политические элиты считают полуостров неотъемлемой частью Украины.

– И любые военные операции Украины там – абсолютно легитимны в рамках международного уголовного права. Уже очевидно, раз идет война такой интенсивности, Крым обязан вернуться в Украину, — добавил советник руководителя ОПУ.

Он напомнил, что преступления, совершаемые РФ против Украины, начались именно с Крыма. А потому наказание ожидает российских преступников и коллаборантов, “кто воровал наше имущество, захватывал наши дома, выгонял наших людей”.

Подоляк также подтвердил, что Украина не собирается переходить международно признанные границы 1991 года и заходить на территорию РФ. Это официальная позиция Киева.

– Мы, безусловно, не будем переходить за границы 1991 года, нам это не нужно. Нам нужно как можно быстрее финализировать эту войну на границе 91 года и закончить. Нам есть, что делать дальше – восстанавливать свою страну, экономику, инфраструктуру и, собственно, социальные отношения, — объяснил Подоляк.

Недавно в украинской разведке сообщали, что оккупанты в Крыму уже начали эвакуацию с полуострова. Активно готовится к эвакуации военное командование РФ, так называемые администрации. Они переписывают или продают недвижимость и вывозят семьи.