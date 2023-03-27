Березень, 27 в 15:00

Розв’язана РФ кривава війна не завершиться без деокупації українського Криму. Півострів стане своєрідною “кощеєвою смертю” для диктатора Володимира Путіна.

Про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв’ю інформаційному агентству УНІАН.

Він прогнозує, що звільнення Криму суттєво прискорить процеси трансформації в РФ. На думку Подоляка, в Росії може навіть виникнути “внутрішній серйозний збройний конфлікт”.

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– Війна не закінчиться без Криму. Він є, по суті, “кощеєвою смертю” для Путіна. Це обнулить усе, що стосується так званого “путінізму”, і остаточно десакралізує Путіна на внутрішньому ринку… Усе, що стосується майбутнього Росії, війна “спресувала” в часі. Усю трансформацію, яку РФ повинна була пройти за 10-15-20 років після смерті Путіна, вона пройде в найближчі рік-два, – наголосив він.

Подоляк зазначив, що в Криму вже кілька місяців як розпочався “спекотний” сезон (сезон “бавовни”). Він уточнив, що цивілізований світ, глобальні політичні еліти вважають півострів невід’ємною частиною України.

– І будь-які військові операції України там – абсолютно легітимні в рамках міжнародного кримінального права. Уже очевидно, раз триває війна такої інтенсивності, Крим зобов’язаний повернутися в Україну, – додав радник керівника ОПУ.

Він нагадав, що злочини, які РФ скоює проти України, почалися саме з Криму. А тому покарання очікує на російських злочинців та колаборантів, “хто крав наше майно, захоплював наші будинки, виганяв наших людей”.

Подоляк також підтвердив, що Україна не планує переходити міжнародно визнані кордони 1991 року та заходити на територію РФ. Це є офіційною позицією Києва.

– Ми, безумовно, не будемо переходити межі 1991 року, нам це не потрібно. Нам потрібно якнайшвидше фіналізувати цю війну на кордоні 91-го року і закінчити. Нам є, що робити далі – відновлювати свою країну, економіку, інфраструктуру і, власне, соціальні відносини, – пояснив Подоляк.

Нещодавно в українській розвідці повідомляли, що окупанти в Криму вже розпочали евакуацію з півострова. Активно готуються до евакуації військове командування РФ, так звані адміністрації. Вони переписують або продають нерухомість та вивозять сім’ї.