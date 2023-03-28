Березень, 27 в 23:33

Російські окупанти скидають на позиції ЗСУ хімічні боєприпаси, заборонені міжнародними конвенціями.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський.

– Ворог застосовує хімічні боєприпаси – скидає із безпілотних літальних апаратів вибухівку з хлорпікрином, – сказав він.

За словами Дмитрашківського, 23 березня у росіян був “пробний варіант” скидання такої вибухівки – зафіксовано один випадок. Наступного дня вони вже скинули дві вибухівки, а за вчорашній день – шість.

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– Якщо потрапляє в окоп чи бліндаж, потрібно мати протигаз чи відійти від того місця, бо викликає і блювоту, і сльози, – зазначив речник ЗСУ.

Він додав, що перший дрон із такою вибухівкою було збито місяць тому на Запорізькому напрямку. Тоді боєприпас у вигляді гранати К-51 не розірвався.

К-51 – це радянська ручна аерозольна сльозогінна граната нелетальної дії. Окупанти активно застосовували її під час боїв за Донецький аеропорт у 2015 році.

Боєць, який потрапляє у хмару газу, без протигазу не здатний чинити опір і вести вогонь зі зброї, оскільки руки рефлекторно тягнуться до обличчя, щоб протерти очі. Дихальні шляхи пронизують задишка з кашлем, носові пазухи заповнюються слизом.

Раніше про використання Росією сльозогінних гранат повідомляв президент України Володимир Зеленський.