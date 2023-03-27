Березень, 27 в 15:58

Для України оптимальним сценарієм завершення війни є тотальний програш Росії, який призведе до розборок, спонтанних бунтів та революцій всередині країни-агресора.

Про це радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк розповів в інтерв’ю УНІАН.

На його думку, тотальна поразка на полі бою спровокувала б дійсно “тектонічні зміни” в РФ.

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– З раціональної точки зору для нас оптимальним сценарієм є тотальний програш РФ у війні й обвалення нинішньої російської державності. Там почнуться внутрішньоелітні розборки, відбудеться спонтанна революція, і вся ця еліта буде так чи інакше зачищена. Росія переживатиме цілу низку каскадних революцій, бунтів, поки не сформує якусь слабку подобу демократії, – вважає Подоляк.

Загалом же, за його словами, прийнятним для України є будь-який сценарій, за якого Росія виведе свої війська за кордони 1991 року. Після цього, переконаний Подоляк, в Росії розпочнеться “процес оновлення”.

– Будь-який варіант, за якого РФ буквально завтра забирає свої війська добровільно та йде на кордони 1991 року, для нас прийнятний, тому що це різко мінімізує наші втрати, – заявив радник.

За прогнозом Подоляка, після поразки так звана нова еліта РФ намагатиметься відновити позиції на світовому ринку, а тому може погодитися на видачу воєнних злочинців, зокрема вищого керівництва, яке є “авторами війни”. Він не виключає, що деякі представники нинішньої влади РФ можуть або фізично зникнути, “щоб було менше свідчень”, або “кудись випаруватися”, змінивши документи та зовнішність.

Подоляк вважає, що РФ також змушена буде підписати економічні програми відновлення України, які передбачатимуть відшкодування за завдані збитки.

Київ же, своєю чергою, підніматиме питання зони транскордонної демілітаризації та в цілому демілітаризації Росії. Окремо потрібно буде обговорювати небезпеки одноосібного контролю РФ над її ядерним арсеналом.

Нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що розпад Росії є неминучим, а тому Захід має до цього готуватися. За його прогнозом, процес розпаду розпочнеться найближчим часом з Кавказу.