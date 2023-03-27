Уничтожил штурмовую группу оккупантов: Залужный наградил Золотым Крестом солдата Руслана Зубарева

Март, 27 в 13:48

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный вручил награду Золотой крест старшему солдату Руслану Зубареву с псевдонимом Хищник, который в феврале героически отразил атаку врага на украинскую позицию в районе Сватово.

Об этом сообщают в Министерстве обороны Украины.

– Имел честь наградить старшего солдата 92-й отдельной механизированной бригады им. Ивана Сирко Руслана Зубарева почетным нагрудным знаком отличия Золотой Крест и вручить ему заслуженное наградное оружие. Руслан отразил атаку превосходящих сил противника, проявил доблесть и мужество в бою. Благодарен каждому, кто защищает Родину от оккупанта. Слава всем защитникам Украины, – сказал Залужный.

Напомним, 23 марта, президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Херсонскую область, во время которой провел координационное совещание по ситуации в регионе и наградил военнослужащих ВСУ.

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