Знищив штурмову групу окупантів: Залужний нагородив Золотим хрестом солдата Руслана Зубарєва

Березень, 27 в 13:48

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний вручив нагороду Золотий хрест старшому солдату Руслану Зубарєву на псевдо Хижак, який в лютому героїчно відбив атаку ворога на українську позицію в районі Сватового.

Про це повідомляють у Міністерстві оборони України.

– Мав честь нагородити старшого солдата 92 окремої механізованої бригади ім. Івана Сірка Руслана Зубарєва почесною нагрудною відзнакою Золотий хрест та вручити йому заслужену нагородну зброю. Руслан відбив атаку переважальних сил противника, проявив звитягу та мужність у бою. Вдячний кожному, хто боронить Батьківщину від окупанта. Слава усім захисникам України, – сказав Залужний.

Нагадаємо, 23 березня президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку на Херсонщину, під час якої провів координаційну нараду щодо ситуації в регіоні та нагородив військовослужбовців ЗСУ.

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