У Гвардійському, що в Криму, пролунали вибухи
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У середу, 29 березня, у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Гучно було у Гвардійському в районі аеродрому.
Про це повідомили місцеві жителі у соціальних мережах. За їхніми словами, від вибуху тремтіли вікна, а також видно клуб чорного диму.
Офіційно вибух поки що не коментували.
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