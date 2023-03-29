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Факти / Україна

У Гвардійському, що в Криму, пролунали вибухи

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Потребує перевірки
У Гвардійському, що в Криму, пролунали вибухи

У середу, 29 березня, у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Гучно було у Гвардійському в районі аеродрому.

Про це повідомили місцеві жителі у соціальних мережах. За їхніми словами, від вибуху тремтіли вікна, а також видно клуб чорного диму.

Офіційно вибух поки що не коментували.

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