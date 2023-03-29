Березень, 29 в 18:12

Винищувачі МіГ-29, які передали Словаччина та Польща, посилюють Військово-повітряні сили України. Однак ці літаки програють російським Су-35 за низкою параметрів.

Про це в інтерв’ю естонській суспільній телерадіокомпанії ERR сказав міністр оборони Олексій Резніков.

Він наголосив, що наша держава потребує сучаснішої авіації, наприклад, Falcon або Gripen.

Зараз дивляться

– У МіГ-29 дальність видимості зі своїми радіолокаційними системами – усього 60 кілометрів, дальність стрільби – усього 30 кілометрів. Наприклад, сучасні російські літаки, такі винищувачі, як Су-35, мають дальність радіолокаційного огляду у понад 200 кілометрів і дальність стрільби – понад 100 кілометрів. Тому нам потрібні сучасні винищувачі для України, щоб вони стали частиною наших систем ППО, – сказав Резніков.

За словами міністра, Україна продовжує переговори з партнерами щодо навчання українських пілотів на західних бойових літаках.

– Ми залишаємося оптимістичними і намагаємося поговорити з нашими партнерами про те, що навчання пілотів має розпочатися зараз, бо це вимагає часу. Точно так само час було витрачено на артилерійські системи та реактивні системи залпового вогню, танки й системи ППО типу NASAMS, Patriot та інші, – зазначив Резніков.

Також Резніков повідомив, що зараз в Україні триває підготовка до весняного контрнаступу.

Він має розпочатись протягом квітня-травня. Терміни наступальних дій також пов’язані з погодними умовами.