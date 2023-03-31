Березень, 31 в 9:25

Командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський показав, як сили протиповітряної оборони (ППО) виконують бойові завдання на Бахмутському напрямку.

Відповідне відео генерал оприлюднив у своєму офіційному Telegram-каналі.

– На Бахмутському напрямку ППО Сухопутних військ виконують бойові завдання із боротьби з російськими дронами-розвідниками, ударними дронами та баражуючими боєприпасами, – зазначив Сирський.

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За його словами, попри постійні обстріли ворожої артилерії, українські військові навчилися взаємодіяти з підрозділами радіоелектронної боротьби (РЕБ), швидко виявляти невеликі та малопомітні російські безпілотники в небі та точно їх вражати.

Сили ППО також здійснюють захист української артилерії від ударів російських баражуючих боєприпасів типу Ланцет.

Сирський особливо відзначив злагоджені дії зенітників 28 та 93 окремих механізованих бригад, операторів бойових машин ЗРК Стріла-10. За цей тиждень вони сумарно знищили 7 безпілотників Орлан-10 та два БПЛА Зала.

Генерал наголосив, що українські воїни продовжують захищати Бахмут. Ворог зазнає великих втрат.

– Сили оборони продовжують боронити Бахмут, завдаючи великих втрат ворогу на Сході. На деяких ділянках ворог помітно нервує, бо час грає проти них, а людського ресурсу для штурмів наших позицій залишається менше, – повідомив Сирський.

Він додав, що злагоджені дії та стійкість ЗСУ зривають плани ворога та ламають його бойовий дух.

Президент Володимир Зеленський нещодавно пояснив, чому Україна не може собі дозволити програти битву за Бахмут. За словами глави держави, в такому разі РФ може почати нарощувати міжнародну підтримку угоди, яка вимагатиме від Києва неприйнятних поступок.

Джерело: Telegram-канал Олександра Сирського