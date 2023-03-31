До Бучі прибули президент Молдови та прем’єр-міністри Хорватії, Словаччини та Словенії

Березень, 31 в 14:36

Президент Молдови Мая Санду, а також прем’єр-міністри Хорватії, Словаччини та Словенії прибули до України з нагоди річниці визволення Бучі на Київщині.

– Сьогодні народ Молдови і я разом зі світовою спільнотою згадуємо про терор, скоєний рік тому проти мирних жителів у Бучі. Ми сумуємо та шануємо пам’ять усіх невинних. Демократії мають працювати разом, щоб ці злочини були розслідувані та покарані, – написала вона у Twitter.

Крім того, Санду опублікувала фото з Бучі разом із президентом України Володимиром Зеленським та головами урядів Словаччини Едуардом Геґером, Словенії Робертом Голобом та Хорватії Андреєм Пленковичем.

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– Ми хочемо засвідчити нашу політичну підтримку у світлі всебічної допомоги Словенії Україні у важкі часи російської військової агресії. Ми також хочемо підтвердити нашу прихильність політиці територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, – зазначив Голоб.

Нагадаємо, що українські військові звільнили Бучу 31 березня. Перші кадри з міста жахнули українців та весь цивілізований світ: тіла вбитих окупантами мирних людей лежали просто на вулицях.

Зеленський до річниці звільнення Бучі (Київська область) від російських військ нагадав про звірства окупантів у цьому місті.