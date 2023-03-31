Березень, 31 в 13:28

Другий день поспіль комісія Мінкульту намагається зайти до Києво-Печерської лаври, щоб розпочати процес передання святині в державну власність.

На заваді цьому стали прихильники УПЦ МП, священники та представники цієї церкви. Близько ста парафіян оточили всі входи до церкви.

Священник заявив ЗМІ, що нібито не було ніякого рішення суду.

Зараз дивляться

Комісія Мінкульту вирішила повернутися до адміністрації та не продовжувати роботу.

— Ключі нам надали, але не від тих дверей. Сьогодні ми знову зробили спробу розпочати роботу комісії і дійти до цього приміщення, але повторився вчорашній день в іншій формі. Це вже були невідомі особи у чернечих рясах. Це ми теж зафіксували у своєму протоколі і будемо надавати як доказ правоохоронним органам, – сказала заступниця голови комісії Мар’яна Томин.

Наразі на території Лаври відбуваються конфлікти між громадянами, які називають себе активістами, та парафіянами УПЦ МП. Журналісти повідомили в ефірі телемарафону, що наразі відбувається словесна перепалка.

Також священник УПЦ МП почав обливати натовп водою, зокрема і з відра.

Учора стало відомо, що Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову УПЦ МП до Національного заповідника Києво-Печерська лавра про визнання недійсним одностороннього розірвання договору про безоплатне користування культовими будівлями та іншим майном.

30 березня віряни УПЦ МП не пустили комісію Мінкульту до Києво-Печерської лаври. Представники міністерства мали розпочати процес передання державі майна святині.

Як відомо, на початку цього місяця заповідник Києво-Печерська лавра оголосив про одностороннє розірвання договору з УПЦ МП про оренду території та будівель з 29 березня. Митрополит Павло заявив, що його парафія не залишить стіни святині, допоки не завершаться всі судові розгляди.