Март, 31 в 19:05

Российские оккупационные войска снизили количество наступательных действий на Авдеевском направлении, поскольку государство-агрессор использовало почти все свои резервы.

Об этом заявил представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашкивский в эфире телеканала Эспрессо.

По его словам, обстановка вокруг Авдеевки становится подобной Бахмута.

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— Почему уменьшилось количество наступательных действий и почему нет техники? Наступательные действия уменьшились из-за потерь — враг использовал почти все свои резервы, которые имел. Сейчас россияне нуждаются в очень больших пополнениях живой силы. Именно поэтому количество наступлений уменьшилось на Авдеевском направлении. Но враг постоянно перебрасывает силы из Крыма и Мелитополя и пополняют подразделения, — сказал он.

Накануне в Генштабе ВСУ сообщали, что российские оккупанты при попытке наступать на Авдеевском и Марьинском направлениях не имели успеха. Враг пытался проводить наступательные действия в районах Новобахмутовки, Новокалиново, Степного, Авдеевки, Северного, Водяного, Красногоровки и Марьинки Донецкой области.

Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш говорил, что в городе не осталось ни одного уцелевшего здания, а инфраструктура Авдеевки полностью уничтожена в результате российских обстрелов.