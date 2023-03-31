Березень, 31 в 19:05

Російські окупаційні війська знизили кількість наступальних дій на Авдіївському напрямку, оскільки держава-агресор використала майже усі свої резерви.

Про це заявив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський в ефірі телеканалу Еспресо.

За його словами, обстановка навколо Авдіївки стає подібною до Бахмута.

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– Чому зменшилась кількість наступальних дій і чому немає техніки? Наступальні дії зменшились через втрати – ворог використав майже всі свої резерви, які мав. Зараз росіяни потребують дуже великих поповнень живої сили. Саме через це кількість наступів зменшилась на Авдіївському напрямку. Але ворог постійно перекидає сили з Криму та Мелітополя та поповнюють підрозділи, – сказав він.

Напередодні у Генштабі ЗСУ повідомляли, що російські окупанти при спробі наступати на Авдіївському та Мар’їнському напрямках не мали успіху. Ворог намагався проводити наступальні дії в районах Новобахмутівки, Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, Водяного, Красногорівки та Мар’їнки Донецької області.

Очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш казав, що в місті не залишилося жодної вцілілої будівлі, а інфраструктура Авдіївки повністю знищена внаслідок російських обстрілів.